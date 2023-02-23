Remus Gutea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remus Gutea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remus Gutea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remus Gutea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remus Gutea 18 Nisan 2005 tarihinde Videle şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Remus Gabriel Guțea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remus Gutea Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 5 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Remus Gutea'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Remus Gutea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remus Gutea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Remus Gutea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remus Gutea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2022 yılında CS Mioveni

Remus Gutea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remus Gutea şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.