Remy Boissier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Boissier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Boissier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remy Boissier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remy Boissier 22 Şubat 1994 tarihinde Millau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remy Boissier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Remy Boissier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Remy Boissier'nin Rodez AF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Remy Boissier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rboiss94/

Remy Boissier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Remy Boissier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remy Boissier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remy Boissier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2018 yılında Le Mans FC

4 Ocak 2020 yılında Rodez AF

30 Haziran 2020 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2020 yılında Rodez AF

Remy Boissier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remy Boissier şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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