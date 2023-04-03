Remy Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Remy Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Remy Rasmussen 21 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Remy Osagie Rasmussen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Remy Rasmussen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Remy Rasmussen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Remy Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Remy Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Remy Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Remy Rasmussen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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