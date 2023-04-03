Remy Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Remy Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Remy Rasmussen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.