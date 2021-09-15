Twitter'da öğlen saatleri sularında Remzi Çayır ismi tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan ismin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Remzi Çayır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Remzi Çayır neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Remzi Çayır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Remzi Çayır neden gündem oldu? İşte detaylar...

REMZİ ÇAYIR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Diyarbakır milletvekili adayı Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu.



İlk, orta, lise tahsilimi Kahramanmaraş'ta tamamlayan Çayır, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi iken o dönemdeki olaylarla ilgili tutuklanarak 1979 yılında Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini bitirdi. Hapis hayatından sonra Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşan Remzi Çayır, Yazı ve şiirlerini, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera, Vahdet, Birliğe Çağrı,Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınladı. Siyasi mücadelesinden dolayı tutuklanan ve 13 yıl Mamak, Çanakkale, Gaziantep, Elbistan cezaevlerinde yatan Çayır cezaevinden çıktıktan sonra da siyasetine devam etti. Roman, tiyatro, hikayeler de yazan Çayır, Evli ve bir çocuk babasıdır.



Ak Parti 27. dönem Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayıdır

REMZİ ÇAYIR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 2. sıraya yükselen Remzi Çayır isminin neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler tweet dahi atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.