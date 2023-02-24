Remzifaik Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remzifaik Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remzifaik Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remzifaik Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remzifaik Selmani 5 Mayıs 1997 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remzifaik Selmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Remzifaik Selmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Remzifaik Selmani'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Remzifaik Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remzifaik Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Remzifaik Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remzifaik Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Renova

16 Ağustos 2017 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2018 yılında Shkendija

22 Ocak 2019 yılında FC Llapi

30 Haziran 2019 yılında Shkendija

5 Temmuz 2019 yılında Renova

28 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

3 Şubat 2023 yılında FK Partizani

Remzifaik Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remzifaik Selmani şuan FK Partizani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.