Ren Nehri’nde boğulan anne ve oğlunun cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

Ren Nehri'nde boğularak hayatlarını kaybeden 30 yaşındaki Gülhan Erol ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Erol'un cenazeleri Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Trebur kasabasında kılınan cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderildi.

Ren Nehri kenarına komşularıyla gezmeye giden 30 yaşındaki 5 çocuk annesi Gülhan Erol ile 5 yaşındaki oğlu Mehmet nehirde boğularak hayatını kaybetmişti. Anne ile oğlunun cenaze namazları İslam Toplumu Milli Görüş Raunheim Selimiye Camii bahçesinde kılındı. Cenaze namazını İGMG Hassen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz kıldırdı. Namaz öncesi sabır göstermenin önemine değinen Kaçmaz cenaze yakınlarının sabır ve metanet göstermelerini isteyerek, bunun karşılığında da ecir alacaklarını hatırlattı. Korona salgını nedeniyle cenaze namazına iştirak edenler maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu. Cenaze namazının ardından baba Rıdvan Erol ve oğulları Okan ve Ömer Erol taziyeleri kabul etti. Korona tedbirleri paralelinde tokalaşmayaral yapılan taziye merasimi ardından anne ve oğlunun cenazeleri defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Ren Nehri 2 cana mal oldu

Almanya'nın Hessen eyaleti Grosss Gerau kenti yakınlarında yer alan Trebur kasabasında Cumartesi akşamı 5 yaşındaki Mehmet Erol'un Ren Nehri'ne düşmesi üzerine 30 yaşındaki anne Gülhan Erol suya atlayarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Birinci atlayışında oğluna ulaşamayan anne ikinci müdahalesinde ise akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen can kurtarma ekipleri anne ve oğlunu sudan çıkardı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, 5 yaşındaki Mehmet'in suya kapıldığı yerde akıntının fazla olduğunu, çocuğun suya kapıldığını gören annenin oğlunu kurtarmak için suya atladığını ve kendisinin de akıntıya kapıldığını söyledi. Birkaç hafta önce de aynı bölgede baba ve bir kızı boğularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA