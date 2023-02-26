Renaldo Leaner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renaldo Leaner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renaldo Leaner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renaldo Leaner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renaldo Leaner 12 Şubat 1998 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renaldo Leaner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Renaldo Leaner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Renaldo Leaner'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renaldo Leaner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renaldo Leaner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renaldo Leaner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renaldo Leaner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında Ajax Cape Town

8 Ekim 2020 yılında Cape Town Spurs

5 Ağustos 2021 yılında Maritzburg Utd.

Renaldo Leaner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renaldo Leaner şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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