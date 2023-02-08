Renan Bressan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Bressan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renan Bressan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renan Bressan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renan Bressan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Bressan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renan Bressan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Bressan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Bressan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Bressan 3 Kasım 1988 tarihinde Tubarão şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Belarus,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renan Bardini Bressan / Рэнан Бардзіні Брэсан şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Bressan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renan Bressan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renan Bressan'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renan Bressan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bressanmari/

http://www.facebook.com/renanbressan10

Renan Bressanboyu ve yaşı kaç

Renan Bressan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renan Bressan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renan Bressan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Bressan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2007 yılında Gomel

1 Ocak 2010 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında FC Astana

2 Ağu 2014 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2016 yılında APOEL Nikosia

12 Ocak 2017 yılında Chaves

13 Eylül 2019 yılında Cuiabá-MT

3 Şubat 2020 yılında Paraná

23 Şubat 2021 yılında Juventude

16 Haziran 2021 yılında CRB

28 Ocak 2022 yılında Criciúma EC

23 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Criciúma EC

Renan Bressan kimdir

Renan Bressan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Bressan şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Renan Bressan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renan Bressan nereli

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