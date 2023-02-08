Renan Gorne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Gorne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renan Gorne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renan Gorne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renan Gorne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Gorne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renan Gorne

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Gorne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Gorne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Gorne 22 Şubat 1996 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renan Gorne Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Gorne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Renan Gorne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renan Gorne'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Renan Gorneboyu ve yaşı kaç

Renan Gorne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renan Gorne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Renan Gorne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Gorne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2017 yılında North Carolina

30 Kasım 2017 yılında Botafogo

1 Ocak 2018 yılında Paysandu SC

27 Temmuz 2018 yılında Botafogo

11 Aralık 2018 yılında Volta Redonda

23 Nisan 2019 yılında Botafogo

24 Nisan 2019 yılında Confiança-SE

30 Eylül 2019 yılında Botafogo

9 Ocak 2020 yılında Confiança-SE

26 Şubat 2021 yılında Remo

1 Ocak 2022 yılında Confiança-SE

9 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Renan Gorne kimdir

Renan Gorne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Gorne şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renan Gorne nereli

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