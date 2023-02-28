Renan Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Guedes 19 Ocak 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renan Guedes Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Guedes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Renan Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renan Guedes'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Renan Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renanguedes42/

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Renan Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renan Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Renan Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2018 yılında Atlético-MG U20

1 Temmuz 2019 yılında AD Guarulhos

10 Eylül 2019 yılında Joinville-SC

22 Ocak 2021 yılında EC Bahia B

1 Mart 2021 yılında EC Bahia

26 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Renan Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Guedes şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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