Renan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan 18 Mayıs 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renan dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vergette Sports yapmaktadır. Renan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renan'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Renan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renansantos_gk/

Renan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Renan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında Avaí FC

7 Ocak 2017 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

Renan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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