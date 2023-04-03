Renan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan 14 Kasım 1997 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renan Silva Bragança şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Renan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renan'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2017 yılında ASA

17 Ağustos 2018 yılında Cruzeiro-RS

10 Aralık 2018 yılında ABC FC

26 Eylül 2019 yılında Pelotas-RS

1 Temmuz 2020 yılında Azuriz FC

7 Temmuz 2021 yılında Mafra

Renan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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