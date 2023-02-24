Renan Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Oliveira 8 Mayıs 1997 tarihinde Santo André (SP) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renan Abner do Carmo de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Renan Oliveira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renan Oliveira'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Renan Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renan Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renan Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2018 yılında Sao Bernardo-SP

13 Ağustos 2018 yılında Mosta FC

29 Ocak 2019 yılında San Gwann FC

10 Temmuz 2019 yılında PFC Lviv

20 Eylül 2020 yılında Gil Vicente

15 Ocak 2021 yılında PFC Lviv

1 Eylül 2021 yılında Kolos Kovalivka

22 Mart 2022 yılında Zalgiris

31 Aralık 2022 yılında Kolos Kovalivka

12 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

Renan Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Oliveira şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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