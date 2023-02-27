Renan Paulino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Paulino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Paulino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Paulino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Paulino 15 Şubat 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renan Paulino de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Paulino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARF Assessoria yapmaktadır. Renan Paulino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renan Paulino'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renan Paulino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renan Paulino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renan Paulino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Paulino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Portuguesa

17 Ağustos 2015 yılında Atlético-PR B

20 Ocak 2016 yılında Ferroviária

10 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR B

30 Mayıs 2017 yılında Náutico

30 Kasım 2017 yılında Atlético-PR B

11 Aralık 2018 yılında Maringá FC

3 Şubat 2019 yılında Bragantino

21 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2020 yılında Anápolis

10 Temmuz 2020 yılında EC Água Santa

27 Ekim 2020 yılında Ferroviária

18 Şubat 2021 yılında Sertãozinho

23 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2021 yılında Avenida

10 Ocak 2022 yılında Banga

Renan Paulino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Paulino şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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