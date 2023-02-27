Renards Krisjanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renards Krisjanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renards Krisjanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renards Krisjanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renards Krisjanis 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Renards Krišjānis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renards Krisjanis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renards Krisjanis'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renards Krisjanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renards Krisjanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renards Krisjanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renards Krisjanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ventspils II

1 Temmuz 2021 yılında Tukums

Renards Krisjanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renards Krisjanis şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Renards Krisjanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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