Renards Udris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renards Udris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renards Udris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Renards Udris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Renards Udris 20 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Renards Udris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renards Udris'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Renards Udris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Renards Udris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Tukums II
Renards Udris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Renards Udris şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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