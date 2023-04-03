Renars Rupainis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renars Rupainis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Renars Rupainis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renars Rupainis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.