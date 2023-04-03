Renars Rupainis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renars Rupainis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renars Rupainis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Renars Rupainis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Renars Rupainis 21 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Renars Rupainis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Renars Rupainis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Renars Rupainis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Renars Rupainis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Renars Rupainis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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