Renars Varslavans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renars Varslavans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renars Varslavans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renars Varslavans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renars Varslavans 23 Ağustos 2001 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Renārs Varslavāns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renars Varslavans Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Renars Varslavans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renars Varslavans'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renars Varslavans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renars Varslavans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renars Varslavans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renars Varslavans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Metta

23 Ocak 2020 yılında RFS

1 Ocak 2023 yılında Valmiera

Renars Varslavans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renars Varslavans şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Renars Varslavans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 21 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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