Renat Dadashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renat Dadashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renat Dadashov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renat Dadashov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renat Dadashov 17 Mayıs 1999 tarihinde Rüdesheim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Azerbaycan,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renat Oleq Oğlu Dadaşov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renat Dadashov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Renat Dadashov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Renat Dadashov'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Renat Dadashov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/renat_dada/

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Renat Dadashov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renat Dadashov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Renat Dadashov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renat Dadashov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U19

26 Ocak 2017 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2017 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

6 Ağu 2019 yılında Wolverhampton

7 Ağu 2019 yılında Paços Ferreira

31 Aralık 2019 yılında Wolverhampton

23 Ağu 2020 yılında Grasshoppers

8 Ekim 2020 yılında Wolverhampton

29 Temmuz 2021 yılında Tondela

30 Haziran 2022 yılında Wolverhampton

9 Temmuz 2022 yılında Grasshoppers

Renat Dadashov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renat Dadashov şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renat Dadashov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Bleidenstadt, SV Wehen Wiesbaden (-2013), Eintracht Frankfurt (2013-2014; 2017-2018), RasenBallsport Leipzig (2014-2016)

Azerbaycan takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 13 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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