Renatas Banevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renatas Banevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renatas Banevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renatas Banevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renatas Banevicius 18 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Renatas Banevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renatas Banevicius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renatas Banevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Renatas Banevicius'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renatas Banevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renatas Banevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renatas Banevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renatas Banevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dainava

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında DFK Dainava

27 Mayıs 2020 yılında Suduva

13 Temmuz 2020 yılında DFK Dainava

Renatas Banevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renatas Banevicius şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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