Renato Araya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Araya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Araya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Araya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Araya 24 Eylül 2002 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Renato Andrés Araya Jerez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Araya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Renato Araya'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Araya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Araya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Araya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Araya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında O'Higgins

22 Mart 2022 yılında Valdivia

31 Aralık 2022 yılında O'Higgins

Renato Araya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Araya şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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