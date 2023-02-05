Renato Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Augusto 8 Şubat 1988 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renato Augusto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Augusto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Renato Augusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renato Augusto'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Augusto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/renatoaugusto8/

http://facebook.com/RenatoAugusto8Oficial/

Renato Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renato Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Flamengo

10 Temmuz 2008 yılında Leverkusen

8 Ocak 2013 yılında Corinthians

8 Ocak 2016 yılında BJ Guoan

22 Temmuz 2021 yılında Corinthians

Renato Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Augusto şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renato Augusto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Flamengo Rio de Janeiro (1/2001-12/2004)

Brezilya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 6 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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