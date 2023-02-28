Renato Bengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Bengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Bengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Renato Bengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Renato Bengo 25 Haziran 2003 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Renato Bengo Bondjale şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Renato Bengo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato Bengo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato Bengo'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Renato Bengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Renato Bengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vallad. Juv. A
1 Kasım 2021 yılında La Nucía U19
1 Temmuz 2022 yılında Selhurst
29 Ocak 2023 yılında FC Van
Renato Bengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Renato Bengo şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Valencia CF (2012-2013), CF E1 Valencia (2013-2017), UD Quart de Poblet (2017-2018), Sedaví (2018-2019), Colegio Salguí (2019-2020), Vilamarxant CF (2020-2021), Real Valladolid (2021), CF La Nucía (2021-2022)
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