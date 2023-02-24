Renato Beqaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Beqaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Beqaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Beqaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Beqaj 22 Haziran 2004 tarihinde Ballsh şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Beqaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renato Beqaj'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Beqaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Beqaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Beqaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Beqaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Bylis

Renato Beqaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Beqaj şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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