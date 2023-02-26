Renato Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Cesar 16 Ağustos 1993 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Renato César Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Cesar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Renato Cesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Renato Cesar'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

18 Ağustos 2014 yılında FC Lugano

30 Haziran 2015 yılında Nacional

14 Ağustos 2015 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2015 yılında Nacional

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2016 yılında Villa Española

9 Şubat 2017 yılında Palestino

30 Haziran 2017 yılında Villa Española

24 Temmuz 2017 yılında Rentistas

10 Ocak 2018 yılında Inter

11 Temmuz 2018 yılında Rentistas

19 Şubat 2021 yılında Guayaquil City

Renato Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Cesar şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renato Cesar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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