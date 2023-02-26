Renato Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Renato Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Renato Cesar 16 Ağustos 1993 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Renato César Pérez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Renato Cesar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Renato Cesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Renato Cesar'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Renato Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Renato Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.
Renato Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Renato Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Nacional
18 Ağustos 2014 yılında FC Lugano
30 Haziran 2015 yılında Nacional
14 Ağustos 2015 yılında Liverpool FC
31 Aralık 2015 yılında Nacional
1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz
3 Mart 2016 yılında Villa Española
9 Şubat 2017 yılında Palestino
30 Haziran 2017 yılında Villa Española
24 Temmuz 2017 yılında Rentistas
10 Ocak 2018 yılında Inter
11 Temmuz 2018 yılında Rentistas
19 Şubat 2021 yılında Guayaquil City
Renato Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Renato Cesar şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Club Nacional
Renato Cesar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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