Renato Cilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Cilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Cilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Cilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Cilic 4 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Čilić Renato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Cilic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato Cilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Renato Cilic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Cilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Cilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Cilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Cilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında Stupcanica

Renato Cilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Cilic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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