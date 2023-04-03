Renato Domislic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Domislic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Domislic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Domislic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Domislic 21 Temmuz 2001 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Renato Domislić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Domislic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Renato Domislic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Renato Domislic'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Domislic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Domislic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt II

Renato Domislic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Domislic şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Šokadija Stari Mikanovci (2010-2014), HNK Cibalia Vinkovci (2014-2015), SG Wasserburg / SC Bubesheim (2015-2016), FC Gundelfingen (2016-2017), FC Ingolstadt 04 (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.