Renato Espinosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Espinosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Espinosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Espinosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Espinosa 6 Temmuz 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Renato Espinosa Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Espinosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Renato Espinosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato Espinosa'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Espinosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renatoespinosa9/

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http://www.facebook.com/renatoespinosa19

Renato Espinosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Espinosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Renato Espinosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Espinosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Eylül 2017 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

31 Aralık 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Renato Espinosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Espinosa şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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