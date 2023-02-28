Renato Huerta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Huerta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Huerta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Huerta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Huerta 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Huerta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato Huerta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato Huerta'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Renato Huerta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Huerta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Renato Huerta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Huerta şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Renato Huerta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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