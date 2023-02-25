Renato İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato İbarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato İbarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato İbarra 20 Ocak 1991 tarihinde Ambuquí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alex Renato Ibarra Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato İbarra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Renato İbarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato İbarra'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato İbarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/renatoibarra30

http://www.instagram.com/renatoibarra/

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Renato İbarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato İbarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato İbarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato İbarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD El Nacional

8 Temmuz 2011 yılında Vitesse

1 Temmuz 2016 yılında América

3 Temmuz 2020 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında América

1 Ocak 2022 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2022 yılında América

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Renato İbarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato İbarra şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renato İbarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Valle del Chota (-10/2006), CD El Nacional (10/2006-12/2008)

Ekvador takımında 5 numaralı formasıyla 21 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 1 gol atmıştır.

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