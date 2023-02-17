Renato Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Junior 5 Haziran 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renato Barbosa dos Santos Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Junior Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato Junior'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Renato Juniorboyu ve yaşı kaç

Renato Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Renato Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Portimonense

28 Mart 2022 yılında EC Água Santa

6 Nisan 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında EC Água Santa

31 Ocak 2023 yılında Viborg FF

Renato Junior kimdir

Renato Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Junior şuan Viborg FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renato Junior nereli

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