Renato Kayzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Kayzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Kayzer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato Kayzer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato Kayzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Kayzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renato Kayzer

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Kayzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Kayzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Kayzer 17 Şubat 1996 tarihinde Jotaesse şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renato Kayzer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Kayzer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Renato Kayzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Renato Kayzer'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Renato Kayzer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renatokayzer/

Renato Kayzerboyu ve yaşı kaç

Renato Kayzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renato Kayzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato Kayzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Kayzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vasco U17

31 Aralık 2013 yılında Desportivo U20

3 Mart 2014 yılında Vasco U17

29 Şubat 2016 yılında Oeste FC-SP

1 Haziran 2016 yılında Vasco da Gama

6 Haziran 2016 yılında Portuguesa

30 Kasım 2016 yılında Vasco da Gama

6 Ocak 2017 yılında Villa Nova AC

8 Mayıs 2017 yılında Vasco da Gama

1 Haziran 2017 yılında Ferroviária

1 Aralık 2017 yılında Vasco da Gama

4 Aralık 2017 yılında Tupi FC

6 Nisan 2018 yılında Vasco da Gama

7 Nisan 2018 yılında Cruzeiro

12 Nisan 2018 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2018 yılında Cruzeiro

28 Mart 2019 yılında Ponte Preta

15 Mayıs 2019 yılında Cruzeiro

16 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

31 Aralık 2019 yılında Cruzeiro

24 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

24 Eylül 2020 yılında Cruzeiro

25 Eylül 2020 yılında Athletico-PR

9 Şubat 2022 yılında Fortaleza

19 Temmuz 2022 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

Renato Kayzer kimdir

Renato Kayzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Kayzer şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renato Kayzer nereli

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