Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato 19 Ocak 1990 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Renato da Silva Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Renato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ABC FC

31 Aralık 2013 yılında Sport Recife

11 Mart 2014 yılında ABC FC

14 Eylül 2014 yılında Sport Recife

15 Eylül 2014 yılında Fluminense

5 Ocak 2016 yılında Avaí FC

7 Aralık 2016 yılında Fluminense

2 Ocak 2018 yılında Ceará SC

7 Nisan 2018 yılında Avaí FC

3 Ocak 2019 yılında Chapecoense

20 Haziran 2020 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında CRB

Renato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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