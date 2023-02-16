Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato 14 Ekim 1991 tarihinde Santo Augusto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renato Palm da Silveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Renato'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.

Renatoboyu ve yaşı kaç

Renato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Renato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cruzeiro-RS

1 Ocak 2012 yılında S. E. R. Santo Ângelo (RS)

1 Mayıs 2014 yılında Luverdense

19 Ocak 2015 yılında Ituano

20 Haziran 2016 yılında Avaí FC

30 Kasım 2016 yılında Ituano

1 Ocak 2017 yılında Guarani-SC

21 Aralık 2017 yılında Santa Cruz

4 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2018 yılında CRAC (GO)

19 Ekim 2018 yılında AA Caldense

11 Haziran 2019 yılında EC Água Santa

16 Ocak 2020 yılında CRAC (GO)

11 Ağu 2020 yılında Penapolense-SP

7 Eylül 2020 yılında CRAC (GO)

14 Eylül 2020 yılında Aparecidense-GO

21 Mayıs 2021 yılında Vila Nova FC

28 Temmuz 2022 yılında Sepahan

1 Şubat 2023 yılında Novorizontino

Renato kimdir

Renato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Renato nereli

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