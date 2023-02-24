Renato Malota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Malota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Malota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Malota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Malota 24 Haziran 1989 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Malota Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Renato Malota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Renato Malota'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Renato Malota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Malota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Malota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Malota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Besëlidhja U19

1 Ocak 2008 yılında Besëlidhja

1 Temmuz 2008 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2009 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2012 yılında FK Kukësi

8 Ağustos 2016 yılında FK Partizani

10 Ocak 2018 yılında KF Vllaznia

14 Ağustos 2020 yılında KF Laçi

9 Ağustos 2022 yılında KF Egnatia

Renato Malota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Malota şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Renato Malota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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