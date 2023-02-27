Renato Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Solis 28 Ocak 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Renato Alfredo Solís Salinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Solis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renato Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Renato Solis'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Solis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renasolis_12/

Renato Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sp. Cristal U20

1 Ocak 2016 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

Renato Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Solis şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Renato Solis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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