Renato Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato Steffen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renato Steffen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Steffen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Steffen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Steffen 3 Kasım 1991 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Steffen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kögl & Partner GmbH yapmaktadır. Renato Steffen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Renato Steffen'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Renato Steffenboyu ve yaşı kaç

Renato Steffen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renato Steffen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato Steffen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Steffen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2007 yılında SC Schöftland

6 Temmuz 2011 yılında FC Solothurn

4 Temmuz 2012 yılında FC Thun

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

12 Ocak 2016 yılında FC Basel

10 Ocak 2018 yılında Wolfsburg

30 Ağu 2022 yılında FC Lugano

Renato Steffen kimdir

Renato Steffen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Steffen şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Erlinsbach, FC Aarau

Renato Steffen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renato Steffen nereli

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