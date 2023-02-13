Renato Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Tapia 28 Temmuz 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Peru,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renato Fabrizio Tapia Cortijo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Tapia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Renato Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Renato Tapia'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Renato Tapia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/renatotapiac

http://www.instagram.com/renatotapiac/

http://www.facebook.com/renatotapiac/

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Renato Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renato Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında EGB

30 Temmuz 2013 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2014 yılında Twente

27 Ocak 2016 yılında Feyenoord

14 Ocak 2019 yılında Willem II

30 Haziran 2019 yılında Feyenoord

4 Ağu 2020 yılında Celta Vigo

Renato Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Tapia şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Renato Tapia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 5 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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