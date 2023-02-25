Renato Toromani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Toromani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Toromani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Toromani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Toromani 20 Kasım 2002 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Toromani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 14 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Renato Toromani'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Toromani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Toromani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Toromani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Toromani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2020 yılında KF Turbina

Renato Toromani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Toromani şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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