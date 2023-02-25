Renato Vezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Vezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Vezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Vezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Vezi 14 Mayıs 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Vezi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 10 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Renato Vezi'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Vezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Vezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Renato Vezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Vezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2019 yılında KF Korabi

Renato Vezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Vezi şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.