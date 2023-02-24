Renato Ziko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Ziko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Ziko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Ziko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Ziko 16 Kasım 1997 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Ziko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EG Management yapmaktadır. Renato Ziko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renato Ziko'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Ziko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Ziko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Ziko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Ziko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2015 yılında Platanias

31 Ağustos 2018 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2019 yılında Ap. Larisas

3 Ağustos 2019 yılında Gjellerasen IF

22 Temmuz 2020 yılında Baerum SK

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

Renato Ziko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Ziko şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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