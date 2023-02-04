Renaud Ripart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renaud Ripart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renaud Ripart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renaud Ripart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renaud Ripart 14 Mart 1993 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renaud Ripart Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E CASTAGNINO yapmaktadır. Renaud Ripart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renaud Ripart'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Renaud Ripart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renaud Ripart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Renaud Ripart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renaud Ripart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2011 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2014 yılında CA Bastia

30 Haziran 2015 yılında Nîmes Olympique

15 Temmuz 2021 yılında Troyes

Renaud Ripart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renaud Ripart şuan Troyes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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