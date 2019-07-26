Renault Grubu faaliyet karını yüzde 5,9’da tutmayı başardı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu'nun, ilk yarı yıl faaliyet karı 1 milyar 654 milyon avro olarak gerçekleşirken bu rakam cironun yüzde 5,9’una tekabül etti

Renault açıklamasına göre, Renault Grubu’nun cirosu 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 28 milyar 50 milyon avro olarak gerçekleşti.

AVTOVAZ hariç otomotivin cirosu 24 milyar 791 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 7,7 düşüş gösterdi. Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde 4,6 puanlık düşüş oldu. Söz konusu düşüş Türkiye, Fransa ve Arjantin’deki satışlarda yaşanan azalma ve bayi stoklarındaki daralmadan kaynaklandı.

İş ortaklarına yapılan satışlar, düşen Nissan Rogue üretimi, İran pazarının 2018 Ağustos’tan bu yana kapalı olması ve Avrupa’da dizel araç talebindeki daralma sebebiyle 3,1 puanlık düşüş kaydetti.



Grubun faaliyet karı 1 milyar 654 milyon avro olarak gerçekleşti. Cironun yüzde 5,9’una tekabül eden bu rakam 2018’in 1 milyar 734 milyon avro olarak gerçekleşmişti



AVTOVAZ hariç otomotiv karlılığı 234 milyon avro düşerek, 981 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam cironun yüzde 4’üne tekabül ederken, karlılığın ciroya oranı 2018 ilk yarısında yüzde 4,5 seviyesindeydi. Burada, satış adedinden kaynaklı 471 milyon avroluk negatif etki oluştu. Ham madde etkisi ise 213 milyon avro düşüş olarak kendini gösterdi. Monozukuri etkisi ise gelirlere 385 milyon avro pozitif olarak yansıdı. Gelirlere katkı yapan unsurlar arasında satın almadaki performans, Ar-Ge harcamalarının kapitalizasyonu ve amortismanlardaki artış sayılabilir.



AVTOVAZ’ın faaliyet karı 82 milyon avro olarak gerçekleşti, aynı rakam 2018’in ilk yarısında 105 milyon avro olmuştu. Daralan pazara rağmen AVTOVAZ halen 2018’de piyasaya sürülen modellerinin başarısından olumlu şekilde etkileniyor. Ancak 2018’deki gerçekleşmelerde bir defaya mahsus işlemlerin de etkisi bulunurken, 2019'da söz konusu olmadı.





- Satış finansmanı grubun faaliyet karına 591 milyon avroluk katkı yaptı





Satış finansmanı, grubun faaliyet karına 591 milyon avroluk katkı yaptı. Bu rakam 2018’in ilk yarısında 594 milyon avro olarak gerçekleşti. Yüzde 0,6’lık bu daralma döviz kurlarından kaynaklanan 14 milyon avroluk bir düşüşü ve mobilite hizmetlerinin sonlandırılması nedeniyle oluşan 21 milyon avroluk tutarı içeriyor.

Hizmetlerden kaynaklı katkı ise 319 milyon avroya ulaşırken, bu rakam net bankacılık gelirinin üçte birini oluşturdu.



Risklerin toplam maliyeti, 2019 yılının birinci yarısında toplam ortalama aktiflerin yüzde 0,40’ına karşılık gelirken, 2018’in ilk yarısında aynı rakam yüzde 0,37 seviyesindeydi. Bu da taahhüt ve tahsilat konularındaki başarıya işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Üst Yöneticisi (CEO) Thierry Bollore, "Beklediğimizden zorlu bir ortamda, grup, planlarına sadık kaldı ve yılın ilk yarısında beklentilerine paralel sonuçlar elde etti. Pek çok yeni modelin lansmanı, rekabetçiliğimizi artırırken, ekibin mücadeleci ruhu grubun karlılık hedeflerini teyit etmesine olanak sağladı." ifadelerini kullandı.











Kaynak: AA