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Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

Türkiye'de pek çok modeli bulunan Renault markasının yeni aracı Kwid özellikleri ile adından söz ettiren bir model olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda aracın Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? sorularına haberimizde yer verdik. İşte Renault Kwid özellikleri...

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

Renault markasının Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını geliştirmek istediği ve bu kapsamda aracın Türkiye'de de satışa sunulabileceği öne sürüldü. B SUV tarzındaki araç dikkatleri üzerine çekerken özellikleri ve fiyatıyla da tatmin edeceğe benziyor. Bu kapsamda söz konusu modelin Türkiye'de uygun fiyatlı satışa sunulması ihtimali cezbediyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri haberimizde... 

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

RENAULT KWİD TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Renault Kwid'in Hindistan'daki satış fiyatı Türk lirası olarak 70 bin TL'ye denk gelmektedir. Söz konusu aracın Türkiye'deki satış fiyatı vergilerin de katılmasıyla 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor. 

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

RENAULT KWİD TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? SATILACAK MI?

Renault Kwid'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ve satışa sunulacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak  Renault'un Kwid modelinin satış ağını genişletmek istediği biliniyor. Söylentilere göre Kwid'in Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

RENAULT KWİD ÖZELLİKLERİ

Renault Kwid, 50 beygirlik bir motorla geliyor. Manuel ve otomatik vites seçeneği bulunan aracın 08. litrelik  0.8 litrelik motora sahip. Araçta 5 ileri vites yer alıyor. 

İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvadı.

Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleri

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