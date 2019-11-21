Renault ve Dacia’da 72 saatlik fırsat

İSTANBUL (AA)- Renault ve Dacia, 72 saatlik satış kampanyası ile müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor.



Renault’tan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg ve Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 versiyonlarının avantajlı fiyat ve şartlara sahip olduğu bildirildi.



Söz konusu 72 saatlik kampanyada 99 adet Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg 66.900 TL’den, 99 adet Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 ise 85.900 TL’den başlayan devlet hurda teşvikli özel fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanyada sıfır faiz fırsatı da bulunuyor.



Kaynak: AA