Renault Yönetim Kurulu yeni yönetim yapısını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Renault'da, Yönetim Kurulu Başkanlığına Jean-Dominique Senard gelirken, İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore olarak tayin edildi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault'ya yeni bir yönetim yapısı kazandırılmasına ve bu vesileyle "Yönetim Kurul Başkanı" ile "İcra Kurulu Başkanı"nın görevlerinin ayrılmasına karar verildi.

Renault Yönetim Kurulu tarafından alınan yeni karara göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Renault İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore oldu.

24 Ocak'ta Bağımsız Baş Denetçi Philippe Lagayette başkanlığında toplanan Renault Yönetim Kurulu, hâlihazırdaki başkan ve icra kurulu başkanının istifasını kaydetti, ayrıca İttifak'ın, Renault’nun dünyanın önde gelen otomobil üreticisi olmasını sağlayan geçmiş performansını övgüye değer buldu.





- Yeni yönetim yapısının görevleri belirlendi





Açıklamada verilen bilgilere göre, normalde yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülen bütün görevlere ek olarak, Renault’nun yeni yönetim kurulu başkanı, yeni yapıya geçişi sağlamak için Renault’nun yönetimini değerlendirecek ve gerekirse değiştirecek. Yönetim kurulu başkanı bir sonraki Genel Hissedarlar Toplantısı'ndan önce yönetimi geliştirmeye ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunacak.



Renault Yönetim Kurulu, başkanına, İttifak’ın işleyişini etkin bir şekilde denetlemek amacıyla, Renault adına, icra kurulu başkanı ile irtibat halinde olmak üzere, İttifak’ın yönetimine ilişkin bütün sorumluluğu vermeye karar verdi.

Bu yetkilendirmeyle Renault yönetim kurulu başkanı; İttifak’ın organizasyonu ve geliştirilmesine ilişkin her türlü tartışmayla ilgili olarak Japon ortağın ve diğer İttifak ortaklarının asıl muhatabı olacak. Renault yönetim kurulu başkanı, Yönetim Kurulu’na, Renault’nun geleceği açısından faydalı olduğuna inandığı her türlü yeni İttifak anlaşmasını teklif edecek. Kendisi, İttifak’ın yönetim organlarında ve Nissan’da Renault’nun teklif hakkı olduğu zaman Renault’nun baş temsilcisi olacak.

İcra kurulu başkanı ise İttifak’ın, yönetim kurulu başkanının yetkisi altındaki işletme alanındaki faaliyetlerini şirket adına koordine edecek.

Kaynak: AA