Renault'un sevilen Clio ve Megane Sedan modellerinde harika fırsatlar! 2022 fiyat listesi güncellendi, almak isteyenler galerilere koşacak! Türkiye'de başarılı satış rakamlarına ulaşan araba üreticisi Renault, sevilen ve çokça tercih edilen Clio ve Megane Sedan modelleriyle dikkat çekiyor. Yakıt kullanımı konusunda bütçe dostu olan araçların 2022 fiyat listesinde güncelleme yapıldı. Fiyatları merak edenler için detaylar haberimizde...

1 38 Fransız menşeli otomobil üreticisi Renault'un araçları Türkiye'de çokça tercih ediliyor. Özellikle Clio modelinin hatchback Clio'ları ve Sedan Megane modelleri dikkat çekici özellikleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenleri cezbediyor.