Rendering İşçisi-Et, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7511.14

Meslek Adı : Rendering İşçisi-Et

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğreti

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Kesim sonucu oluşan artık maddelerin değerlendirme işlemlerini ve kullanılan makinaların bakımını, temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rendering İşçisi (Et) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimhaneden gelen artıkları parçalara ayırmak ve yıkama makinasında yıkamak ,

b) Yıkanan artıkları ve kemikleri pişirme kazanlarına doldurarak pişirmek,

c) Pişen malzemeyi pres makinasına alarak preslemek,

d) Presten elde edilen yağları dinlendirme tankına almak,

e) Preslemeden sonra kekleri kek kırıcı makinada kırıp kek öğütme makinasında öğüterek un haline getirmek,

f) Elde edilen kesim artığı ve kemik unlarını torbalayarak yem fabrikalarına gönderilmek üzere depolara taşımak ve uygun şekilde istiflemek,

g) Dinlenen yağları yağ bidonlarına doldurarak depolara taşımak,

h) Safra kesesinden çıkardığı safra suyunu konsantre safra kazanında pişirerek ilgili depoda muhafaza etmek,

i) Makine ve çalışılan yerlerin temizliğini yapmak gerekirse dezenfekte etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Rendering İşçisi-Et Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi) mesleği için “2653.19” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (İçki İmalatı) mesleği için “3122.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Rendering İşçisi-Et Meslek Kodu “7511.14” olarak belirlenmiştir.