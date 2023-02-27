Rendijs Sibass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rendijs Sibass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rendijs Sibass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rendijs Sibass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rendijs Sibass 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Rendijs Šibass şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rendijs Sibass Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rendijs Sibass'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rendijs Sibass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rendijs Sibass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rendijs Sibass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rendijs Sibass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Metta

26 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

30 Mart 2021 yılında Dalkurd

7 Şubat 2022 yılında Auda

Rendijs Sibass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rendijs Sibass şuan FK Auda takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Rendijs Sibass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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