Rene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene 14 Eylül 1992 tarihinde Picos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renê Rodrigues Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rene'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renerodriguees/

Rene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Recife U20

1 Ocak 2012 yılında Sport Recife

6 Şubat 2017 yılında Flamengo

11 Nisan 2022 yılında Internacional

Rene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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